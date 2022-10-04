Ульяновск, 4 октября, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В ульяновских центрах подготовки мобилизованных проходят практические занятия. Для этого в регион направлено 20 инструкторов с боевым опытом, сообщил губернатор Алексей Русских.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Следите за развитием событий в трансляции: ««Для защиты нашей Родины»: частичная мобилизация в России — все новости»

«В наши центры подготовки направлено 20 инструкторов с боевым опытом. Они ежедневно ведут занятия. Время, отведённое на подготовку, нужно использовать с максимальной пользой. Команда инструкторов будет пополняться», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Также Русских поручил проработать для мобилизованных механизм отсрочки платежей по займам и довести информацию до всех кредитных организаций, чтобы не создавать сложности призывникам.

Как сообщало ИА REGNUM, профильные структуры Минобороны России организовали работы по размещению мобилизованных граждан в автономных полевых лагерях, развёртываемых непосредственно на учебных полигонах.

Читайте также: Жалобы на незаконный призыв в Ульяновской области рассмотрит комиссия