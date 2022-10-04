Ульяновск, , 16:56 — REGNUM Мобилизованные бойцы из Ульяновской области должны быть достойно экипированы. Из регионального бюджета на обеспечение земляков выделят необходимые средства, заявил 4 октября губернатор Алексей Русских.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Связываемся с производителями, которые в кратчайшие сроки поставят предметы и оборудование для военнослужащих из Ульяновской области. Для нас это один из важнейших вопросов на сегодняшний день! Ребята не должны ни в чем нуждаться», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

По словам Русских, решается вопрос по мерам поддержки попавших под мобилизацию предпринимателей, брони для сотрудников промышленных предприятий, а также малого бизнеса. Важно сохранить персонал, без которого может встать производство, добавил губернатор.

Ранее ИА REGNUM передавало, 26 сентября Алексей Русских заявлял, что в Ульяновской области в рамках проведения частичной мобилизации для «недопущения перегибов» будет создана межведомственная комиссия.

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