Пенза, 3 октября 2022, 15:39 — REGNUM В Пензенской области мобилизованных оснастят дополнительной экипировкой. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.
По словам главы региона, все мобилизованные обеспечены штатным имуществом по нормам довольствия военнослужащих Вооруженных сил. Они одеты, обуты, имеют форму и обувь по сезону. Крое этого военнослужащим будут выданы средства индивидуальной защиты, в том числе бронежилет и шлем.
«Мы приобретаем для наших военнослужащих спальные мешки и рюкзаки, которые уже начали шить на пензенских предприятиях. Кроме того, аптечки, туристические коврики, «сидушки», теплые шерстяные шапочки-подшлемники, два комплекта термобелья, носки, все необходимое нижнее белье. Это делается для того, чтобы у наших бойцов был определенный резерв теплых вещей в полевых условиях», — уточнил Мельниченко.
Гражданская форма в дальнейшем будет отправлена почтой по месту жительства мобилизованных, а форма, которая была выдана прежде, останется как подменная, добавил глава Пензенской области.
Напомним, в отделах ЗАГС Пензенской области регистрация брака с попавшими под мобилизацию жителями осуществляется в день обращения.
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