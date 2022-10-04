Москва, , 16:00 — REGNUM Центр исследований проблематики малых городов создаётся в городе Шуе. Инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским 4 октября.

Станислав Воскресенский Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава региона доложил президенту о проекте и отметил, что тема малых городов требует внимания. Путин уточнил, требуется ли поддержка. Воскресенский ответил, что необходимо только «устное одобрение этой идеи».

«Хорошо», — ответил Путин.

Президент также согласился с губернатором в том, что не у всех есть желание жить в мегаполисе.

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