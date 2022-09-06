Владивосток, , 14:50 — REGNUM Туристическая отрасль обладает огромным экономическим мультипликативным эффектом. Об этом 6 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета РФ.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Эта отрасль способствует экономическому росту и пополнению бюджетов регионов малых городов с богатой историей, сельских территорий. Она отличается огромным мультипликативным эффектом», — заявил Путин.

По его словам, туризм напрямую влияет на развитие более 50 других смежных отраслей и создаёт хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса.