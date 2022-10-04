Энергодар, Запорожская область, , 14:56 — REGNUM Комендантский час временно вводится в Энергодаре Запорожской области в целях безопасности. Об этом сообщает 4 октября пресс-служба городской администрации.

Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В период действия комендантского часа запрещены передвижения по городу и работа круглосуточных торговых точек. Работники АЭС и ТЭС, направляющиеся на дежурство, должны иметь при себе удостоверение личности и спецпропуск.

«С 4 октября в целях обеспечения безопасности граждан временно устанавливается комендантский час с 20:00 до 6:00», — уточнили в администрации.

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