Москва, , 11:11 — REGNUM Сообщения СМИ о сотрудничестве генерального директора Запорожской АЭС (ЗАЭС) со спецслужбами киевского террористического режима поручил проверить председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба СК России.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

«Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в связи с распространяемыми в СМИ сообщениями о сотрудничестве генерального директора Запорожской АЭС с СБУ», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по информации СМИ, гендиректор ЭАЭС Игорь Мурашов и использованием мессенджеров передавал СБУ сведения о текущем состоянии дел на атомной станции, осознавая, что киевские боевики обстреливают территорию АЭС и этом может привести к чрезвычайным ситуациям.

«По поручению главы ведомства следователи СК России проведут проверку вышеуказанных сведений, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был выдворен на находящуюся под контролем нацистского киевского режима территорию.