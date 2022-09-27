Москва, , 14:52 — REGNUM Первый этап научно-исследовательской экспедиции «Беломедвежья перепись» завершился на острове Врангеля. В рамках этого этапа была впервые проведена апробация в суровых арктических условиях нового метода мониторинга белых медведей — с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан». Общее время полётов составило свыше 103 часов, а длина — 8317 километров. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Арктика. Белые медведи Иван Шилов © ИА REGNUM

Авиамониторинг белых медведей начался в первой половине сентября, в том время как ширина полосы льда у берегов острова минимальна, и вся группировка хищника сосредоточена на территории острова Врангеля. Животные хорошо выделялись на тёмной поверхности земли, что позволило выполнять авиамониторинг и с высоты 200−300 метров, на которой работают БПЛА, с помощью фото‑ и видеокамер высокого разрешения животных легко обнаружить.

За время проведения работ было сделано около 23 тысяч фотоснимков. Кроме того, были проведены обследования различных типов биотопов, выполнено картирования мест обнаружения белых медведей с координатно-временной привязкой, произведён подсчёт количества визуальных встреч белых медведей в полосе обзора на учётных галсах (358 белых медведей), выполнено картирование мест скопления объектов накопленного вреда на острове Врангеля вследствие прошлой деятельности человека, подготовлены рекомендации по оптимизации использования БПЛА «Орлан» для проведения мониторинга белых медведей.

«Метод мониторинга белых медведей с использованием БПЛА «Орлан» планируется широко внедрить в Арктической зоне Российской Федерации для учёта численности других популяций белого медведя», — сказала Ольга Клевер, руководитель экспедиции, заместитель директора Росзаповедцентра Минприроды России.

На острове Врангеля также было уточнено распределение белых медведей на острове, проведена оценка их состояния и местообитаний. Помимо этого, объектами исследований стали и кормовые объекты хищника. Специалистами были собраны сведения о случаях гибели животных, вынесенных или павших на побережье острова Врангеля.

Мониторинг проводился и путём наземного слежения, где несколько членов экспедиции осуществляли визуальное обследование территории острова. Учёными велась фото и видеосъёмка белых медведей и других животных. Также были зафиксированы места встреч и скоплений животных, места находок павших животных, взяты образцы воды, снега и грунта для дальнейших исследований.

По полученным в ходе научно-исследовательской экспедиции информации будет произведён расчёт численности белого медведя на острове Врангеля путём экстраполяции полученных данных по методу Н. Г. Челинцева.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Санкт-Петербургская экологическая компания «Экофактор» 20 сентября завершила работы по аэрофотосъёмке численности полярного медведя на острове Врангеля, которые стартовали в начале месяца.

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