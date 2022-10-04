Москва, , 14:07 — REGNUM В ближайшие годы объемы экспорта нефти по Восточный полигон могут вырасти. Однако его пропускная способность может не позволить перевозить большие объемы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Эшелон с нефтью Зимин Василий Геннадиевич

«В связи с необходимостью переориентации экспортных потоков российских энергоресурсов из ЕС, в России решили вернуться к перевозкам черного золота на восток железнодорожным транспортом, так как мощностей трубопроводной инфраструктуры для этого не хватает. К этому маршруту не прибегали с 2016 года, так как он обходится значительно дороже транспортировки по трубе.

Первые поставки на восток ж/д транспортом начались еще в конце сентября компанией «Транснефть», которая отгрузила туда пробную партию в 4,4 тыс. тонн. А потенциальный объем поставок по данному маршруту составляет 7 млн тонн в год.

Однако пропускная способность Восточного полигона на сегодняшний день может не позволить перевозить такие объемы, так как он очень загружен экспортом угля. Но нефть при этом должны перевозить в первую очередь, так как маржинальность таких поставок выше, чем угля.

В июне Газпромбанк и «Бамтоннельстрой-Мост» заявили о готовности начать расширение Восточного полигона, в рамках данного проекта к 2035 году его пропускная способность может увеличиться до 260-280 млн тонн. Значит, в ближайшие годы объемы экспорта нефти по нему могут вырасти.

На конец 2021 прошлого года экспорт российской нефти в страны ЕС составлял 4,5 млн баррелей в сутки. На морские поставки приходится порядка 70%. С вступлением запрета поставок в ЕС в декабре, от российского экспорта в ЕС должно остаться порядка 1,5 млн баррелей в сутки, а перенаправить необходимо около 3 млн баррелей в сутки.

Большая часть из них пройдут по трубопроводам, а 7 млн тонн в год, которые можно будет перевести по Восточному полигону, существенно не повлияют на изменение экспортных потоков, так как необходимо перенаправлять по 3 млн баррелей в сутки», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, нефтяные компании России на фоне приближающихся санкций ЕС готовятся вернуться к перевозке нефти на восток не по трубопроводам, а по железной дороге — впервые с 2016 года.

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