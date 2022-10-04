Москва, , 09:33 — REGNUM Нефтяные компании России на фоне приближающихся санкций ЕС готовятся вернуться к перевозке нефти на восток не по трубопроводам, а по железной дороге — впервые с 2016 года, пишет «Коммерсант».

Транспортировка нефти (сс) Victoria_Borodinova

Так, по данным Argus, компания «Транснефть», в конце сентября 2022 года уже отгрузила пробную партию из ресурсов «Газпром нефти» в направлении порта Козьмино. Такой маршрут не использовался с момента запуска нефтепровода ВСТО-2.

Отмечается, что транспортировка нефти по трубе обходится намного дешевле, чем перевозка по железной дороге. Но для переориентации поставок российской нефти на восток не хватает трубопроводов.

Планируется, что ежегодный объем поставок нефти по ж/д составит 7 млн тонн. Но, по мнению экспертов, достигнуть такого уровня сложно из-за отсутствия дисконта на перевозку у РЖД и сильной загруженностью Восточного полигона.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия увеличила поставки нефтепродуктов в Африку и на Ближний Восток в связи с уменьшением продаж в Европе.

Читайте подробнее: Россия нашла новые рынки сбыта для нефти и нефтепродуктов