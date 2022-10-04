Москва, 4 октября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Очень позитивно, что такой человек, как американский предприниматель и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ищет пути мирного выхода из ситуации вокруг б. УССР. Об этом сегодня, 4 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

(сс) jdlasica Илон Маск

По его словам, Илон Маск в отличие от многих профессиональных дипломатов всё-таки пытается искать пути для достижения мира. «Инициатива Маска заслуживают внимания, она не дала многим спать», — отметил Песков

«Россия с самого начала была за то, чтобы её условия были выполнены путём переговоров. При этом достижение мира без выполнения условий России невозможно», — подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, бизнесмен из США, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск представил собственный план по разрешению конфликта на территории б. УССР.

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