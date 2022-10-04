Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Бизнесмен из США, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск представил собственный план по разрешению конфликта на территории б. УССР. Он написал об этом 4 октября на своей странице в одной из соцсетей.

Илон Маск (сс) jdlasica

«С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого», — написал он в своём сообщении.

Кроме того, американский предприниматель написал четыре пункта для прекращения военных действий между Москвой и Киевом, а также предложил голосовать за своё предложение. На данный момент за них высказались 58,7% участников опроса и против — 41,3%.

В план Маска входит: повторное голосование в республиках Донбасса и на освобожденных территориях б. УССР под наблюдением представителей ООН, сохранение Крыма «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», предоставление последнему гарантий в вопросе водоснабжения, а также закрепление за Киевом нейтрального статуса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил побывать в Крыму американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска.