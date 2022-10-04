Москва, 4 октября 2022, 13:41 — REGNUM Подписание конституционных законов о воссоединении с Россией четырёх регионов может состояться 4 октября. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам.
Законы о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должен подписать президент Владимир Путин.
«Такой шанс есть. Вот-вот поступят, собственно, скорее всего сегодня они будут подписаны», — сказал Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин подписал договоры с главами четырёх регионов о принятии их в состав России. Этому предшествовали референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
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