В Минпросвещения готовят программу развития образования новых территорий
Москва, 4 октября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Появление в России четырёх новых регионов является важным событием. Об этом на форуме «Учитель — будущее России» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
АНО «Россия - страна возможностей»
Сергей Кравцов
«Сегодня важное событие, у нас появилось четыре новых региона. Они давно этого ждут, поддержку этого решения», — сказал Кравцов.
По его совам, ведомство готовит программу развития образования новых территорий.