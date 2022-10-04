Москва, 4 октября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Появление в России четырёх новых регионов является важным событием. Об этом на форуме «Учитель — будущее России» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

АНО «Россия - страна возможностей» Сергей Кравцов

«Сегодня важное событие, у нас появилось четыре новых региона. Они давно этого ждут, поддержку этого решения», — сказал Кравцов.

По его совам, ведомство готовит программу развития образования новых территорий.