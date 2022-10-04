Осло, 4 октября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. МИД Норвегии вызвало посла России Теймураза Рамишвили для разъяснения позиции королевства по поводу воссоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с РФ. Об этом говорится в заявлении норвежского дипломатического ведомства.

Норвегия

«Мы вызвали посла, чтобы еще раз разъяснить позицию Норвегии по поводу решения о присоединении четырех областей к России. Это явное нарушение международного права», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Словении вызвало российского посла в Любляне Тимура Эйвазова в связи с референдумами о воссоединении с Россией в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

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