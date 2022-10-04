Любляна, , 03:23 — REGNUM Министерство иностранных дел Словении вызвало российского посла в Любляне Тимура Эйвазова в связи с референдумами о воссоединении с Россией в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили в пресс-службе словенского внешнеполитического ведомства.

Словения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Кроме того, МИД республики осудил факт воссоединения РФ с указанными регионами и призвал отказаться от их включения в состав страны. Помимо этого, ведомство потребовало вывести российские войска и военную технику из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также с территории бывш. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября министерство иностранных дел Хорватии вызвало посла России в Загребе Андрея Нестеренко из-за референдумов о воссоединении.

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