Москва, , 13:59 — REGNUM Вызовы российских послов в МИД стран ЕС, вероятно, продолжатся, как и предложения отмежеваться от России. Об этом российский посол в Польше Сергей Андреев заявил 4 октября в эфире телеканала «Соловьев Live».

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он рассказал о своей встрече с заместителем главы МИД Польши, курирующим отношения с Россией. В ходе беседы тот зачитал Андрееву текст «со всевозможными обвинениями, претензиями, угрозами». Затем в обмен на «всяческую поддержку» послу было предложено отмежеваться от России и осудить действия её правительства.

«Это была акция, согласованная в рамках ЕС, потому что вчера вызывали моих коллег в целом ряде стран ЕС, сегодня это может быть продолжено», — сказал посол.

Андреев добавил, что подобный случай произошёл не только с ним. Посол в США Анатолий Антонов рассказывал ему, что «американцы активно обхаживают наших дипломатов», выявляют их уязвимые места и склоняют к переходу на противоположную сторону.

Андреев рассказал, что прекратил беседу с польским заместителем министра, заявил тому о несовместимости позиций и передал текст выступления президента России Владимира Путина 30 сентября на церемонии подписания договоров о воссоединении с РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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