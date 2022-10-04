Москва, , 11:20 — REGNUM Провокация Варшавы в отношении посла России в Польше — это грубейшее нарушение правил дипломатического общения. Об этом сегодня, 4 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Андреев Посольство России в Польше

По её словам, в последнее время западные контрагенты начали всё активнее прилагать тщетные усилия, чтобы переманить дипломатов и госслужащих России обещаниями «личных выгод».

«Такие попытки в отношении российских государственных служащих высокого ранга обречены на провал. И пусть западные страны не питают иллюзий», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД Польши послу России Сергею Андрееву предложили осудить референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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