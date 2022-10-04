Москва, , 12:39 — REGNUM Ближайшие месяцы военной спецоперации будут тяжёлыми для России, написал 4 октября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Враг будет бесноваться по всей линии соприкосновения. Но это время надо пережить. С полигонов уже через месяц начнут подходить к нам в помощь многочисленные резервы, с обеспечением вопрос практически решён, ВПК работает на полную катушку», — отметил военкор.

После наступления перелома киевские нацисты побегут, «сломя голову», к своим хозяевам в Европу и Америку, но едва ли их захотят там принимать, полагает Руденко.

«И тогда начнётся вторая фаза операции — выявление и уничтожение врага, рассыпавшегося по всей территории [б. УССР]», — добавил военкор.