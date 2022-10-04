Херсон, 4 октября 2022, 11:25 — REGNUM Вакантные должности в правительстве Херсонской области будут заполнены кадрами из числа местных жителей, сообщил 4 октября замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 октября Совет Федерации единогласно одобрил международные договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями о принятии в состав России и об образовании в составе РФ новых субъектов.
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