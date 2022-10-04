Москва, , 11:10 — REGNUM Совет Федерации единогласно одобрил международные договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями о принятии в состав России и об образовании в составе РФ новых субъектов, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Совет Федерации

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«Документы четко излагают процедуры интеграции четырёх независимых государств в состав России и гарантируют права их жителей во всех сферах как граждан РФ, включая язык, культуру, традиции, социальную защищенность, экономическое развитие», — сказал глава МИД России Сергей Ларов, выступая на заседании Совфеда.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что жители территорий ясно высказали свою позицию в ходе референдумов.

«Люди искренне хотят для себя и своих детей стабильности, безопасности и спокойного, мирного будущего, а также потому, что нас связывает общая судьба, общая тысячелетняя история, традиции, вера, язык, культура, — то, чего у нас отнять не сможет. Мы один народ, наше единое Отечество — это Россия», — отметила Матвиенко.

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