Москва, 4 октября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Совфед ратифицировала договор между Россией и Донецкой Народной Республикой о принятии в состав России и об образовании в составе РФ нового субъекта, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября. Ратификацию поддержали 153 сенатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

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«Нас связывает общая судьба, традиции, вера, язык, культура», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Договор был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным. Документ был подписан в Кремле 30 сентября по итогам референдума в ДНР.

Пределы территории Донецкой Народной Республики определяются границами территории Донецкой Народной Республики, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта.

Жители ДНР признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.

До 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции ДНР.

После ратификации закон поступает на подпись главы государства. Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.