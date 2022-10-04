Брюссель, 4 октября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Евросоюз осудили пуск Северной Кореей баллистической ракеты над Японией, сообщил 4 октября глава Евросовета Шарль Мишель.

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

«Решительно осуждаем преднамеренную попытку Северной Кореи поставить под угрозу безопасность в регионе, выпустив баллистическую ракету над Японией. Это неоправданная агрессия и грубое нарушение международного права. ЕС солидарен с Японией и Южной Кореей», — написал он в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности с территории города Мупхёнри провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ракета пролетела около 4500 км, достигнув максимальной высоты 970 км.

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