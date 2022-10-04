Сеул, 4 октября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. 4 октября КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету средней дальности, сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

По их словам, запуск ракеты, предположительно, «Хвасон-12» был произведен в 07:23 по местному времени с территории города Мупхенри провинции Чагандо. Ракета пролетела над Японией и упала в Тихий океан.

По словам военных Южной Кореи, ракета пролетела около 4500 км, достигнув максимальной высоты 970 км. Уточняется, что скорость полета северокорейской ракеты составила 17 Махов (в 17 раз больше скорости звука).

Напомним, что КНДР запускала ракету «Хвасон-12» 30 января текущего года, а также 14 мая и 15 сентября 2017 года.

По данным японских властей, северокорейская ракета преодолела расстояние в 4600 км, достигнув максимальной высоты в 1000 км.

Читайте также: КНДР не ответила по межкорейской линии связи после запуска ракеты