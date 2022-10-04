Сеул, 4 октября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи Пак Бо Гюн направил письмо с соболезнованиями министру молодежи и спорта Индонезии Зайнудин Амали в связи с инцидентом на футбольном поле, унесшим жизни свыше 170 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

«Являясь давним спортивным союзником Индонезии, Южная Корея разделяет национальную боль индонезийского правительства, народа и футбольной ассоциации», — говорится в письме.

Министр также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, после футбольного матча в Маланге болельщики проигравшего клуба выбежали на поле. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ, после чего начались паника и давка. В результате инцидента погибли 174 человека.

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