Джакарта, , 11:15 — REGNUM Число погибших в результате давки на стадионе в Маланге в Индонезии увеличилось до 174 человек. Ранее сообщалось о 127 жертвах. Об этом сообщает Kompas TV.

Трагедия произошла 2 октября после матча между футбольными командами «Арема» и «Персебая» (2:3).

Болельщики проигравшего клуба выбежали на поле. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ, после чего начались паника и давка.

В больницах сейчас находятся более 100 раненных.

Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования в связи с трагедией и поручил начальнику полиции и председателю PSSI провести тщательное расследование.