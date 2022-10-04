Москва, , 09:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин своим указом добавит в Конституцию новые субъекты РФ — ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября, об этом сообщил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас, говоря о процедуре ратификации документов.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

Следите за развитием событий в трансляции: «Донбасс, Херсонская и Запорожская области вернулись в Россию: трансляция»

После того, как Совфед одобрит договоры и федеральные конституционные законы, они будут направлены на подпись президенту, после чего — опубликованы.

«Президент России на основании федерального конституционного закона указом примет поправки в статью 65 Конституции и добавит четыре субъекта — две республики и две области — в перечень субъектов, который содержится в данной статье», — сказал Клишас, напомнив, что такая же процедура была по Крыму.

«Наша конституционно-правовая процедура включения в состав (России) в нашем внутреннем законодательстве завершится включением этих субъектов в перечень — в 65 статью Конституции, что является конституционным полномочием президента. На этом процедура будет завершена», — сообщил Клишас.

Он еще раз напомнил, что в России 89 субъектов с 30 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет рекомендовал Совфеду одобрить законы о новых регионах России