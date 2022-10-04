Сеул, 4 октября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин провел телефонные переговоры с японским коллегой Ёсимасой Хаяси, с которым обсудил ракетный пуск КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

mofat. go. kr Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин

В ходе переговоров южнокорейский дипломат резко осудил запуск баллистической ракеты средней дальности, подчеркнув, что данный пуск является нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН.

Стороны отметили, что ракета пролетела через воздушное пространство Японии и упала в Тихий океан, а также договорились укреплять тесные связи и сотрудничество между Сеулом, Токио и Вашингтоном.

Ранее Пак Чин провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которых стороны осудили запуск КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности с территории города Мупхёнри провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ракета пролетела около 4500 км, достигнув максимальной высоты 970 км.

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