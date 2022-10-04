Москва, 4 октября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Совфеде обратили внимание на то, что в России стало 89 субъектов не 3 октября, а 30 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

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«Это четко совершенно прописано в постановлении КС, причем в каждом постановлении по всем четырем договорам, которые КС проверял на предмет конституционности», — сказал глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

«По видимости, они не ознакомились с постановлением Конституционного суда», — допустил Клишас.

Сенатор подчеркнул, что дата принятия определяется датой подписания.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин после голосования по ратификационным документам и федеральным конституционным законам сообщил, что теперь в России 89 субъектов РФ.

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