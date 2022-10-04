Сеул, 4 октября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. 4 октября специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон провел очередные телефонные переговоры со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом и с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Haz.de Запуск. КНДР

Стороны указали, что очередной ракетный пуск КНДР является явным нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, обратили внимание на то, что ракета пролетела через воздушное пространство Японии, акцентировав внимание на том, что этот пуск представляет собой серьезную угрозу не только для Корейского полуострова, но и для международного сообщества в целом.

Участники переговоров выразили обеспокоенность по поводу того, что Пхеньян постоянно наращивает уровень провокаций, призвали КНДР немедленно прекратить подобные действия, а также подчеркнули необходимость жёсткого ответа мирового сообщества на северокорейскую ракетную угрозу.

Как сообщало ИА REGNUM, КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности с территории города Мупхенри провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ракета пролетела около 4500 км, достигнув максимальной высоты 970 км.

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