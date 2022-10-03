Саратов, , 19:07 — REGNUM С 21 сентября 2022 года в Саратовской области зарегистрировали 228 браков с подлежащими призыву в рамках частичной мобилизацией гражданами. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба регионального управления по делам ЗАГС.

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«Особые обстоятельства требуют гибкого подхода к работе. С момента объявления частичной мобилизации населения на мобилизационных пунктах региона нашими специалистами зарегистрировано 24 пары», — уточнила начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарёва.

Напомним, зарегистрировать брак по сокращенному сроку рассмотрения заявления можно ежедневно в отделах ЗАГС области. При себе необходимо иметь оригиналы паспортов и повестку или справку о призыве по мобилизации.

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