Улан-Удэ, , 11:55 — REGNUM В Бурятии со дня подписания указа о частичной мобилизации резко выросло число зарегистрированных браков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ЗАГС.

Брак, семья, ЗАГС Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным ведомства, за неделю с 22 по 27 сентября было заключено 939 браков. Напомним, за весь прошлый год в республике было оформили свои отношения 5272 пары.

Отцовство установили за неделю 352 мужчины, что составило около 15% от общего числа усыновлений отцовства за весь 2021 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде российских регионов ввели ускоренное заключение браков для призванных в рамках частичной мобилизации граждан.

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