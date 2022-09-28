Пенза, , 19:01 — REGNUM В отделах ЗАГС Пензенской области регистрация брака с попавшими под мобилизацию жителями осуществляется в день обращения. Об этом 28 сентября сообщает региональное министерство труда, социальной защиты и демографии.

Регистрация брака Павел Ищенко © ИА REGNUM

Для того, чтобы узаконить отношения в день обращения, паре необходимо предоставить паспорта, повестку и заявление о сокращении срока для регистрации брака, оплатить госпошлину.

Регистрация брака доступна и в нерабочие дни (понедельник и воскресенье), для этого необходимо заранее обратится в ЗАГС.

Ранее ИА REGNUM передавало, в ускоренном режиме смогут подать заявления и пожениться мобилизованные жители Саратовской области.

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