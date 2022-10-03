Москва, 3 октября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев призвал депутатов не критиковать армию, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

Kremlin.ru Владимир Васильев

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«У нас нет другой армии. Там служат наши дети… А кто их воспитал? Мы с вами», — сказал Васильев.

«Это наша армия, это наши проблемы», — сказал парламентарий, указав на то, что есть возможность менять ситуацию «точечно».

Он также предостерег от популизма и внесения в Госдуму инициатив, которые не имеют финансового обоснования, не подкреплены финансово.