Астана, , 16:42 — REGNUM Итоги прошедших референдумов и воссоединение четырех областей с Россией можно оценивать по-разному, но это чётко демонстрирует полный провал киевского режима как государства. Об этом написал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в своём телеграм-канале.

Референдум в ДНР по вопросу воссоединения с Россией Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По его словам, это наглядно демонстрируют высокая явка избирателей, очевидное желание их населения жить в составе России, а также отсутствие протестов и явных нарушений в ходе голосования.

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Эксперт акцентировал внимание на том, что первые «цветные революции» фактически оказались провальными, несмотря на все усилия Запада. В частности, всего лишь через два года после первого так называемого «майдана» победу на парламентских выборах одержала Партия регионов. А ещё через четыре года Виктор Янукович победил на президентских выборах.

«И его свержение в 2014 году незадолго до очередных выборов четко показывало понимание Западом неспособности лояльных себе лидеров победить на выборах», — считает аналитик.

Ашимбаев отметил, что новое руководство б. УССР не смогло, да и не захотело консолидировать нацию, которая осталась расколота на запад и восток.

Данияр Ашимбаев «Несамостоятельность киевского руководства и его политико-коррупционные связи с американским руководством стали важными факторами превращения страны в антироссийский плацдарм, причем путем разрушения технологического потенциала».

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Политолог выразил сожаление в связи с тем, что все эти события в итоге вылились в боевые действия.

«Но нужно честно признать, что у России выбора в этой ситуации не было. На так называемое международное право давно наплевали все. По сути, осталось только право силы. Об этом говорит и прецедент с Косово, и итоги недавней Карабахской войны — после нескольких десятков лет «мирного урегулирования», — подчеркнул он.

Подводя итог, Данияр Ашимбаев выразил мнение, что если бы лидеры «евромайдана» не поспешили бы с отменой компромиссного языкового закона, принятого при Януковиче, то многих печальных последствий удалось бы избежать.

«Но, судя по всему, языковая дискриминация была одной из основных целей. И эта политика обусловила и Крым, и ЛДНР, и СВО, и референдумы», — резюмировал эксперт.

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