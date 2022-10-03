Москва, 3 октября 2022, 14:48 — REGNUM Воссоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией стало логическим продолжением воссоединения русских земель. Об этом сегодня, 3 октября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы.
Лавров уточнил, что воссоединение русских земель началось в 2014 году с возвращения Республики Крым и города Севастополя в Россию.
«Процесс вхождения четырёх новых областей в состав России стал логическим продолжением воссоединения русских земель», — сказал глава МИД.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Кремле подписаны договоры о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.
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