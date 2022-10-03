Москва, , 14:48 — REGNUM Воссоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией стало логическим продолжением воссоединения русских земель. Об этом сегодня, 3 октября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы.

Подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России Официальное интернет-представительство президента России

Лавров уточнил, что воссоединение русских земель началось в 2014 году с возвращения Республики Крым и города Севастополя в Россию.

«Процесс вхождения четырёх новых областей в состав России стал логическим продолжением воссоединения русских земель», — сказал глава МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Кремле подписаны договоры о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

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