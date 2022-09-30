Москва, , 16:07 — REGNUM Сегодня, 30 сентября, в Москве подписаны договоры о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

Кремль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Церемония подписания договоров состоялась в Георгиевском зале Кремля, перед началом которой выступил президент России Владимир Путин.

Согласно документам ДНР и ЛНР войдут в состав России на правах республик, а Херсонская и Запорожская области — на правах областей РФ.

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