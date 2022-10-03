Москва, , 14:34 — REGNUM Госдума единогласно ратифицировала договор между Россией и Запорожской областью о принятии в состав России и об образовании в составе РФ нового субъекта, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября. Ратификацию поддержали 409 депутатов.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

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«Не считайте голоса один плюс, один минус», — обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин. — «Технический сбой, потом секретариат нам доложит».

Договор был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным. Документ был подписан в Кремле 30 сентября по итогам референдума в Запорожской области.

«Столичную» функцию в регионе будет выполнять Запорожье.

Пределы территории Запорожской области определяются границами территории, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию и образования в составе Российской Федерации нового субъекта.

Жители области признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.

До 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции Запорожской области в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему органов государственной власти Российской Федерации, а также вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы на территории Запорожской области.

После ратификации в Госдуме договор направляется в Совфед, после чего закон поступает на подпись главы государства. Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

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