Москва, 3 октября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Госдума единогласно ратифицировала договор между Россией и Луганской Народной Республикой о принятии в состав России и об образовании в составе РФ нового субъекта, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Следите за развитием событий в трансляции: «Донбасс, Херсонская и Запорожская области вернулись в Россию: трансляция»

«Такая консолидация бывает крайне редко», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Договор был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным. Документ был подписан в Кремле 30 сентября по итогам референдума в ЛНР.

«Столичную» функцию в регионе будет выполнять Луганск.

Пределы территории ЛНР определяются границами территории, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта.

Жители ЛНР признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.

До 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции ЛНР.

После ратификации в Госдуме договор направляется в Совфед, после чего закон поступает на подпись главе государства. Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.