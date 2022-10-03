Москва, 3 октября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Все проблемы российской армии имеют корни в «мышлении общества» и его ценностных ориентирах, сформировавшихся в последние 30 лет, отметил 3 октября в своем телеграм-канале командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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«Не может общество жить, полузабыв, что такое Родина, погрузившись в потребительство и вернувшись к состоянию «хлеба и зрелищ», а армия при этом будет отдельным анклавом, где будут процветать самопожертвование, самоотдача, высокие мотивы, бескорыстие», — уверен Ходаковский.

Армия несёт в себя все те же болезни, что и общество в целом, — более того, в армии справиться с ними труднее, поскольку она представляет собой полузакрытую структуру, «непроветриваемое помещение», в котором «бациллы, попадающие из общества, множатся интенсивнее», — отметил он.