Москва, , 13:55 — REGNUM Главным критерием качества работы офицеров является эффективность, именно этому их нужно учить, отметил 3 октября в своем телеграм-канале военкор Владлен Татарский.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В армейской системе нет ежедневного отчета. Вернее, он есть, но никак не касается боевых действий. Надо, чтобы все солдаты были на месте, температурный режим в казарме выдержан, журналы заполнены, фотоотчет снят, всё без происшествий. Представьте, если бы горный мастер на шахте вместо того, чтобы добывать уголь, просто его фоткал и вел журнал», — объяснил Татарский.

Нужны не отчеты, а реальная эффективность — способность максимально сильно поражать врага с минимальным уровнем потерь, это должно быть основным критерием, все остальное вторично, добавил военкор.