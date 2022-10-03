Москва, 3 октября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять федеральные конституционные законы о принятии в Россию четырех новых территорий — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Следите за развитием событий в трансляции: «Донбасс, Херсонская и Запорожская области вернулись в Россию: трансляция»

Проектами федеральных конституционных законов будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности, будут признаны документы об образовании, предусматриваются гарантии в сфере имущественных отношений. Закрепляются особенности функционирования банковской и финансовой системы. Ряд положений касается военной интеграции.

Госдума обсудит документы 3 октября на пленарном заседании.