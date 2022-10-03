Москва, 3 октября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова с призывом использовать в рамках спецоперации маломощное ядерное вооружение.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«У нас использование ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине, каких-либо иных здесь соображений быть не может», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, трое сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова готовятся к отправке на передовую в зону проведения военной спецоперации.

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