Грозный, 3 октября 2022, 12:20 — REGNUM Трое сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова готовятся к отправке на передовую в зону проведения военной спецоперации. Несмотря на их несовершеннолетний возраст, руководитель республики приветствует их желание встать на защиту Родины и обещает, что они смогут доказать, на что способны сильные духом мужчины. О этом чеченский лидер сообщил 3 октября в своем телеграм-канале.
По его словам, умению воевать сыновья учатся с детства в Российском университете спецназа в городе Гудермесе. Как подчеркнул Кадыров, задача любого отца «привить сыновьям богобоязненность и научить их защите семьи, народа, Отечества».
Кадыров также обратился к выходцам из Чечни в Европе, которые критиковали его за то, что его близкие не принимают участия в спецоперации. Он заверил, что «даже несовершеннолетние дети сумеют разгромить их в пух и прах», так как его диванные критики не обладают «ни духом, ни честью, ни достоинством».