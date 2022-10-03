Грозный, , 12:20 — REGNUM Трое сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова готовятся к отправке на передовую в зону проведения военной спецоперации. Несмотря на их несовершеннолетний возраст, руководитель республики приветствует их желание встать на защиту Родины и обещает, что они смогут доказать, на что способны сильные духом мужчины. О этом чеченский лидер сообщил 3 октября в своем телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Mil.ru

«Несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению защитников нашей Родины. Внукам первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Ахмату , Эли и Адаму 16, 15 и 14 лет соответственно. Но их военная подготовка началась еще давно, чуть ли не с малых лет. <…> Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», — написал Кадыров.

По его словам, умению воевать сыновья учатся с детства в Российском университете спецназа в городе Гудермесе. Как подчеркнул Кадыров, задача любого отца «привить сыновьям богобоязненность и научить их защите семьи, народа, Отечества».

Кадыров также обратился к выходцам из Чечни в Европе, которые критиковали его за то, что его близкие не принимают участия в спецоперации. Он заверил, что «даже несовершеннолетние дети сумеют разгромить их в пух и прах», так как его диванные критики не обладают «ни духом, ни честью, ни достоинством».