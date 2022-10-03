Красноярск, , 11:56 — REGNUM Рядом с территорией школы 156 в Красноярске появилась Аллея ангелов, где в память о погибших детях Донбасса высадили 40 рябин. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Саженец ИА REGNUM

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«Главная ценность, которая есть у нас, у взрослых, это наши дети. И гибель ребенка — самая большое горе. Эти маленькие дети Донбасса могли кем-то стать, они о чем-то мечтали. В память о погибших детях на Донбассе возвели монумент — Аллею ангелов. Ежедневно к этому памятнику люди несут цветы и игрушки. Мы тоже не можем оставаться равнодушными к этой трагедии. И в память о погибших детях Донбасса высаживаем деревья. Чтобы помнить, чтобы не забывать», — сказала министр образования Красноярского края Светлана Маковская.

Алексей Панов, министр лесного хозяйства Красноярского края, отметил, что в России есть действующая программа «Лес Победы» в память о жертвах Великой Отечественной войны, а теперь появится ещё одна мемориальная аллея — в память о погибших детях.

Отмечается, что акция прошла в рамах социального проекта «Посвящение Ангелам. Свидетели правды». Проект завершился в конце сентября масштабной всероссийской акцией «Посвящение ангелам», высадкой «Аллей Ангелов» в 10 городах России, в том числе и Красноярске.

Как сообщало ИА REGNUM, в Малоохтинском парке Петербурга на «Аллее ангелов» высадили деревья и установили табличку в память о детях, погибших в Донбассе.

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