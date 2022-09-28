Санкт-Петербург, , 18:29 — REGNUM В Малоохтинском парке Петербурга на «Аллее ангелов» высадили деревья и установили табличку в память о детях, погибших в Донбассе, сообщили 28 сентября в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского.

Саженцы Дарья Драй, ИА REGNUM

Петербург присоединился к всероссийской акции «Посвящение ангелам». Только по приблизительным данным, с 2014 года на Донбассе жертвами стали сотни детей. Подобные «Аллеи ангелов» появятся в 10 крупных городах России.

«Мы открываем свою Аллею памяти. Уверен, что это место станет точкой притяжения для многих, чтобы ужасные преступления нацистского режима больше никогда не повторились», — отметил вице-губернатор.