Кабул, 3 октября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Города Герат и Бамиан 2 октября стали центром одной из самых ярких женских акций протеста против «геноцида хазарейцев» и «плачевных» условий, царящих в Афганистане. Протестующие скандировали «Остановите геноцид хазарейцев» и «Образование — наше право». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

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Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) весьма агрессивно расправились с демонстрантами в городе Герате, в Бамиане они остановили марш студенток, а в Кабуле, по данным источников, студенток университетов отравили, чтобы они не вышли на протест.

Новая глава в женских протестах

Похоже, протесты 2 октября открыли новую главу в борьбе афганских женщин.

После подавления протестов женщин в Кабуле и жестокого обращения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с протестующими, в последние месяцы мало кто осмеливался выходить на улицы с протестами.

Но совершённое 30 сентября смертоносное нападение на образовательный центр «Кадж» в Кабуле спровоцировало волну протестов внутри и за пределами Афганистана.

1 октября акции протеста прошли в Кабуле, а 2 октября студенты Гератского университета вышли на улицы, чтобы выразить своё возмущение происходящим в Афганистане.

Девушки в Герате начали марш от университета и планировали двигаться в сторону здания администрации провинции, но были разогнаны стрельбой в воздух, подвергнуты арестам и избиению. При этом протестующие продолжали скандировать: «Не бойся, не бойся, мы все вместе».

Ожидалось, что мужчины присоединятся к акциям протеста женщин, но, за исключением некоторых случаев, они были в основном наблюдателями. По этой причине некоторые женщины в Герате осудили равнодушие мужчин и обвиняли в трусости тех, кого встречали на своём пути.

На одном из опубликованных в соцсетях видео девушек сердито кричит прохожим мужчинам и лавочникам: «Куда делась ваша совесть? Молчание — преступление».

Протесты в Бамиане

В Бамиане группа студенток Бамианского университета провела 2 октября марш протеста против «геноцида хазарейцев». Студентки приняли резолюцию: «Расправа над ученицами школы «Кадж» является ярким примером геноцида хазарейцев».

В этой резолюции протестующие девушки обратились к Совету Безопасности ООН и другим правозащитным организациям с просьбой предпринять практические шаги, помимо принятия деклараций, для прекращения «геноцида хазарейцев» в Афганистане.

Девушки Бамиана скандировали: «Остановите преступления» и «Остановите геноцид хазарейцев».

Студентки Кабульского университета

Между тем, студентки общежития Кабульского университета также планировали провести воскресный марш в ответ на кровавое нападение на школу «Кадж», но пищевое отравление помешало им провести демонстрацию.

Источники сообщили, что причина пищевого отравления до сих пор неясна. Сообщается, что несколько студенток, проживавших в общежитии Кабульского университета, в настоящее время госпитализированы.

1 октября несколько женщин прошли маршем в Западном Кабуле в ответ на нападение на школу «Кадж». Протестующие скандировали лозунги о праве на образование и прекращении «геноцида хазарейцев».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жёстко подавили женский протест, используя выстрелы в воздух и избиение.

Протесты студенток и девушек в Кабуле, Герате и Бамиане начались после нападения на образовательный центр «Кадж» 30 сентября. В результате кровавого нападения, согласно информации UNAMA, 35 человек погибли и 83 получили ранения. Жертвами происшествия в основном стали девушки в возрасте до 18 лет.

Это нападение вызвало широкий резонанс на международном уровне, и правозащитники запустили кампанию в «Твиттере» с хэштегом «Остановить геноцид хазарейцев». Эта кампания стала ведущим трендом Афганистана в «Твиттере» с более чем 400 тысячами твитов.