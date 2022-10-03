Уфа, , 10:47 — REGNUM Агитбригады для выезда в места дислокации воинов из Башкирии создадут в республике. Такое поручение дал глава Башкирии Радий Хабиров министру культуры региона Амине Шафиковой на оперативном совещании правительства республики в центре управления регионом.

Артисты исполняли известные песни военных лет, Марина Каширская © ИА REGNUM

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«Я прошу организовать агитбригады. Я разговаривал с ребятами, сказали, что у них есть время послушать и они скучают. Поэтому я полагаю, что в каждой точке расположения, где наших много (в пяти точках), как минимум, за этот месяц нужно сделать по два выступления», — сообщил он.

Хабиров добавил, что некоторые артисты сами выходили с ним на связь для оказания помощи.

«График прямо сегодня [3 октября, прим. корр. ИА REGNUM] сделайте», — сообщил он.

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