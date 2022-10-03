Уфа, 3 октября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Реестр семей ушедших на службу граждан, для оказания им помощи, поручил создать в Башкирии глава регионаРадий Хабиров. Об этом он сообщил 3 октября в ходе оперативного совещания правительства региона в центре управления республикой.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

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Он напомнил, что главной задачей глав муниципальных образований региона является поддержка мобилизованных и их семей.

«Здесь нужно быть очень чуткими. Прошу, чтобы во всех муниципалитетах был реестр семей тех, которые ушли. Это не так сложная работа», — сообщил Хабиров.

Он напомнил, что в Башкирии был создан штаб, который направлен на оказание помощи семьям воинов.

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