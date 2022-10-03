Уфа, 3 октября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Частичная мобилизация в Башкирии прошла очень организована. Об этом 3 октября сообщил глава регионаРадий Хабиров на оперативном совещании правительства республики в центре управления республикой.

Министерство обороны Российской Федерации СВО

Следите за развитием событий в трансляции: ««Для защиты нашей Родины»: частичная мобилизация в России — все новости»

Хабиров поблагодарил мобилизованных граждан и сообщил, что в Башкирии были очереди в военкоматах.

«Очень много добровольцев», — сообщил он.

Глава Башкирии напомнил, что сейчас главной задачей руководства региона, глав муниципалитетов является оказание поддержки мобилизованным и их семьям.

Он попросил глав муниципальных образований посещать места дислокации мобилизованных из Башкирии и решать возникшие проблемы.

«Мы можем их точно помочь в обустройстве, в создании нормальных условий», — пояснил Хабиров.

Читайте также: Глава Башкирии о бойцах регионального батальона: «Гордимся нашими воинами»